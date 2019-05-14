В Екатеринбурге нашли второй контейнер с радиоактивной меткой за сутки

В Екатеринбурге в Пионерском поселке вновь обнаружили контейнер с маркировкой «радиация». Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении МЧС, предмет нашли сегодня у вентиляционного окна подвала одного из подъездов жилого дома № 76 на улице Вилонова. Место было оцеплено сотрудниками полиции.

«Специалисты МЧС произвели замеры радиационного фона, ПДК в норме. Угрозы для населения нет. Контейнер изъят для дальнейшей утилизации. Оцепление снято», – сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что накануне вечером похожий контейнер с меткой нашли прохожие возле заброшенной постройки во дворе на улице Ирбитской. Замеры показали, что радиационный фон был в норме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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