Художница нарисовала типичных жителей России. В Екатеринбурге – братки, в Челябинске – металлурги

Жительница Новосибирска Ирина Позднякова нарисовала портреты типичных жителей России: Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Владивостока, Казани, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

Типичный екатеринбуржец предстал в образе братка из 90-х. Художница видит жителей уральской столицы как пузатых мужчин с крестами и в малиновых пиджаках. «Родился и вырос на Уралмаше, район жительства не меняет с тех пор. Вылетел из Уральского политехнического, на завод работать не пошел. Знал лично Бутусова, Шахрина и Александра Хабарова, с Александром Новиковым вместе сидел. Про 90-е старается не вспоминать, сейчас занят бизнесом», – говорится в характеристике.

Иная картинка у типичного челябинца. Он представлен в образе работяги. «Металлург в четвертом поколении, уверен в продолжении династии детьми. Крепкий семьянин, по-мужски воспитывает двух сыновей: ремонт автомобиля, дача, рыбалка. Знает, что такое «режим черного неба», но старается об этом не думать. Искренне любит свой город, но мечтает, чтобы дети учились в Екатеринбурге», – пишет художница.

Отмечается, что автор идеи – брат Ирины, краевед Андрей Поздняков. Рисунки он разместил на своей странице в фейсбуке.

«Все же помнят эти кавайные человеко-города? Там всякие няшные были Москва-саны и Самара-тяны. Уже тогда мне лично все это показалось весьма и весьма. И решил я сделать другие – настоящие типажи городов наших. Вот – прям как я их понимаю. С типичными такими персонажами», – написал Андрей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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