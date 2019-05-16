Разработка проекта модернизации Свердловской ТЭЦ перенесена на осень

Руководство ПАО «Т Плюс» не оставляет планов по модернизации Свердловской ТЭЦ. Компания рассчитывала включить этот проект в ДПМ-2 (федеральную программу по реконструкции старых тепловых генерирующих объектов), но не прошла конкурсный отбор. Вторая возможность получить госинвестиции для строительства нового энергоблока в Екатеринбурге появится осенью.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления «Т Плюс» Андрей Вагнер, 15% от отбираемых мощностей в конкурсе вошло в резерв правительства РФ. Сейчас в Минэнерго проходит большое количество совещаний на тему, как эти мощности распределить между генерирующими компаниями. Дополнительная расторговка намечена на сентябрь, и «Т Плюс» готов участвовать в повторном конкурсе. «Мы надеемся, что в программу модернизации попадут проекты в Перми, Ижевске, Самаре, Тольятти и Екатеринбурге», – отметил Андрей Вагнер.

«Свердловской ТЭЦ 87 лет, и она сейчас фактически находится в центре нагрузок. Чтобы увеличить тепловую мощность станции, нужно увеличить и ее электрическую мощность. Производство двух видов энергии более выгодно, в том числе и для карманов потребителей. Обидно, что такой нужный для Екатеринбурга проект не прошел отбор в правительстве РФ. Но мы не теряем надежды», – дополнил директор свердловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин.

Ранее энергетики отмечали, что строительство нового энергоблока на Свердловской ТЭЦ позволит обеспечить тепловыми мощностями быстрорастущий мегаполис на 30 лет вперед.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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