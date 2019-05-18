В Екатеринбурге завтра ожидается снег

Воскресенье, 19 мая, станет самым холодным днем с начала месяца. По данным метеорологов, на территории Свердловской области возможны ночные заморозки от нуля до -5. В Екатеринбурге дневная температура опустится до +3, ночью также вероятны заморозки. Днем ожидается небольшой дождь и пасмурное небо.

Екатеринбуржцы сообщают, что полчаса назад в центре города был град, а на Юго-Западе пролетает снег.

Как сообщили в уральском гидрометцентре, резкому похолоданию способствуют установившиеся в атмосфере северо-западные воздушные течения, несущие на Урал холодный арктический воздух. Через территорию Свердловской области проходит циклон, образовавшийся в районе Казани. С ним связаны дожди и поступление новой порции холодного воздуха. На севере Свердловской области дождь может перемежаться с мокрым снегом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.05.19

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