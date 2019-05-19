В Екатеринбурге прошел мокрый снег с градом (ФОТО)

Сегодня утром и днем в разных районах Екатеринбурга то и дело идет снег, а несколько минут назад центр города буквально засыпало градом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в дополнение к этому сейчас в Екатеринбурге довольно холодно, всего 4 градуса выше ноля.

Напомним, ранее синоптики уже прогнозировали, что воскресенье, 19 мая, станет самым холодным днем с начала месяца. Как сообщили в уральском гидрометцентре, резкому похолоданию способствуют установившиеся в атмосфере северо-западные воздушные течения, несущие на Урал холодный арктический воздух.

Через территорию Свердловской области проходит циклон, образовавшийся в районе Казани. С ним связаны дожди и поступление новой порции холодного воздуха. На севере Свердловской области дождь может перемежаться с мокрым снегом.

Между тем сегодня в уральской столице день насыщен событиями, проходящими на открытом воздухе: в эти минуты на «Екатеринбург Арене» начинается матч «Локомотив» – «Урал», еще не закончились велопробег и «Майская прогулка».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.05.19

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