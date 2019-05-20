В Екатеринбурге вандалы разрисовали памятник Ленину оскорблениями власти (ФОТО)

В Екатеринбурге неизвестные расписали трибуну у памятника Ленину оскорбительными заявлениями. Одна из них посвящается Москве, вторая – Путину. Так как в последнем случае речь может идти о президенте, по закону об оскорблении власти РИА «Новый День» цитировать фразу не может.

На месте уже работают коммунальщики, которые пытаются смыть надписи, – и у них это пока не получается. Добавим, памятник Ленину на центральной площади Екатеринбурга входит в перечень объектов культурного наследия Свердловской области.

Последний раз памятник испортили 22 апреля этого года, в день рождения лидера Октябрьской революции Владимира Ульянова (Ленина). Тогда на постаменте памятника вождю появились наклейки «Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации». Ответственность за их размещение взяло на себя интернет-сообщество «Екатеринбург Консервативный».

Екатеринбург, служба информации

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