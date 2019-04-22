День рождения Ленина начался с конфликта коммунистов и борцов с памятником

Сегодня, в день рождения лидера Октябрьской революции Владимира Ульянова (Ленина), в Екатеринбурге в очередной раз сложилась конфликтная ситуация в отношении его изваяния на площади 1905 года.

Утром на постаменте памятника вождю появились наклейки «Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации». Ответственность за их размещение взяло на себя интернет-сообщество «Екатеринбург Консервативный». Вскоре «консерваторам» ответил на своей странице в соцсети депутат гордумы от КПРФ Андрей Пирожков. В своем видеокомментарии он заявил, что призывы к снесению памятников – это вандализм, и тут же сорвал наклейки. Также Андрей Пирожков сообщил «Новому Дню», что сегодня подаст заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности граждан, призывающих к вандализму.

Фото из сообщества «Екатеринбург Консервативный» «ВКонтакте»

Как уже сообщал «Новый День», дискуссия о судьбе памятника Ленину в Екатеринбурге вспыхивает периодически: коммунисты настаивают на его сохранении, некоторые другие политические силы требуют прямо противоположного. В конце 2017 года свое отношение к вопросу высказал губернатор Евгений Куйвашев: «Как губернатор отвечаю: решение о сносе, переносе, перезахоронении, переименовании должны принимать люди через все имеющиеся законные инструменты. Если я, как человек, отвечу: если вдруг памятника не будет утром, когда я проснусь, я не расстроюсь».

Добавим, сегодня в 15:00 к памятнику своему вождю придут коммунисты – возложить цветы в честь дня его рождения.

Екатеринбург, служба информации

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