В юбилей Ленина вспыхнул «цветочный» конфликт между консерваторами и коммунистами

Юбилей Владимира Ленина в Екатеринбурге вылился в конфликт, который может получить дальнейшее развитие.

Как рассказали РИА «Новый День» в гражданском комитете «В защиту исторического достоинства» (куда входят историки, краеведы, просто активисты), утром 22 апреля, в день 150-летия со дня рождения Ленина, представители левых движений, пенсионеры и ветераны возложили цветы к памятнику на площади 1905 года. Через несколько часов активисты из движения «Консервативный Екатеринбург» пришли к памятнику, выкинули цветы и венки, записали это на видео, пренебрежительно назвав принесенные к памятнику цветы «мусором». Свой «субботник» консерваторы выложили в соцсети «ВКонтакте».

«Добрые люди примерно через час восстановили мемориал, добавили еще цветов (на фото – уже после атаки). Но факт остается, – заявили в комитете. – Мы живем в одной стране и в одном городе. Можно как угодно относиться к Ленину. Можно как угодно относиться к Николаю II. Но никто же не атакует его памятники, это в голову не придет нормальному человеку в нашей стране в XXI веке». Добавим, что активисты не исключают, что обратятся в полицию. При этом нарушителями режима самоизоляции выглядят обе стороны конфликта.

Фото – группа ВК «В защиту истории»

Напомним, подобное уже происходило. 22 апреля 2019 года на постаменте памятника вождю появились наклейки «Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации». Ответственность за их размещение также взяло на себя интернет-сообщество «Екатеринбург Консервативный».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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