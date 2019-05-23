Депутаты поделят неожиданные деньги 4 июня

Заксобрание Свердловской области внесет изменения в бюджет текущего года уже 4 июня.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксо, спикер Людмила Бабушкина сегодня рассказала депутатам, что на 2,1 млрд руб. будет увеличено финансирование по линии министерства строительства и архитектуры. Дополнительные средства будут направлены на строительство жилья для детей-сирот, на выплаты многодетным семьям (вместо земельного участка под строительство жилья), на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

«Дополнительно больше миллиарда рублей планируется выделить на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан, а также на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным. На 1,65 миллиарда рублей будет увеличен дорожный фонд, что позволит решить вопросы качества дорог во многих муниципальных образованиях. Мы получали много обращений граждан, проживающих в частном секторе, связанных с отсутствием контейнерных площадок. Дополнительно министерству энергетики и ЖКХ будет выделено 416 миллионов рублей, часть этих средств будет направлена в муниципалитеты на решение вопроса установки контейнеров», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Напомним, проект корректировки бюджета-2019 был впервые представлен министром финансов Галиной Кулаченко на заседании областного правительства 12 апреля. Доходы бюджета планируется увеличить на 4,5 млрд рублей, из которых большая часть – безвозмездные поступления, расходы – на 11 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.05.19

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