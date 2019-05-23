Подсчитано: свердловские единороссы – богаче представителей других партий

Региональные отделения политических партий в Свердловской области отчитались перед избиркомом о наполнении своих касс в 1 квартале 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на конец квартала больше всех денег на счету ожидаемо оказалось у «Единой России» – 17 млн 157 тысяч рублей. Доходы отделения в первом квартале составили 30 млн рублей, расходы – 15 млн. Самый большой взнос в партийную кассу сделали юридические лица – 17 млн 815 тысяч, но 5 млн из них были перечислены с нарушением процедуры, и их пришлось вернуть. Членские взносы составили всего 575 тысяч рублей. 11,5 млн пришло от центрального руководства партии. Самой большой статьей расходов у единороссов стало содержание регионального и местных отделений – 13,6 млн рублей.

Состояние свердловских коммунистов составило без малого 22 млн рублей. Но, как пояснял ранее «Новому Дню» персек обкома КПРФ Александр Ивачев, в эту сумму заложена стоимость помещения обкома на улице Машинной, а это более 20 млн рублей. Членских взносов подопечные Ивачева заплатили всего на 316,7 тысяч рублей.

Свердловские справороссы закончили квартал с бюджетом 3,3 млн рублей. Единственным источником дохода стал центральный аппарат партии.

Свердловские «Соколы Жириновского» уже не первый год живут, затянув пояса. На конец квартала у них на счету осталось менее 35 тысяч рублей. Богаче них оказалось даже «Яблоко» – 172 тысячи рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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