В Нижней Салде потушили пожар, уничтоживший шесть домов (ФОТО)

В Нижней Салде пожарные потушили открытый огонь на улице Карла Либнехта, где сгорели четыре частных дома. Еще два здания уничтожены пожаром на соседней улице. Сейчас спасатели ведут проливку и разбирают завалы. Пострадавших в ЧП нет. По данным пресс-службы МЧС, два из горевших домов были жилыми. В них проживали два человека, они разместились у родственников.

Напомним, пожар в Нижней Салде начался сегодня днем. Местные жители отмечают, что первым загорелся пустой дом, а затем огонь в течение 10-15 минут перекинулся на соседние строения. Общая площадь пожара составила 470 квадратных метров. С огнем боролись 30 спасателей, было привлечено 11 единиц техники. Из Нижнего Тагила был вызван вертолет Ми-8. Борт МЧС сбросил на очаг пожара 25 тонн воды, сообщили в ведомстве.

Как отмечает местное издание «Городской вестник Плюс», такого крупного пожара в Нижней Салде не случалось более десяти лет. В администрации города была срочно созвана комиссия по ЧС. Причина возгорания устанавливают на месте пожарные дознаватели.

Нижняя Салда, служба информации РИА «Новый День»

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