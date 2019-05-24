Бывший свердловский премьер Денис Паслер в 2018 году заработал 234 млн рублей

Врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер, пришедший на этот пост с поста предправления «Т Плюс», а ранее возглавлявший свердловское правительство, отчитался о доходах и имуществе – своем и семьи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доход Паслера за прошлый год составил 234 млн 107 тысяч рублей. Он владеет двумя земельными участками – 936 кв м и 1829 кв м, жилым домом в 555 кв м. Также у него есть два снегохода и два прицепа к автомобилю. Супруги у Дениса Паслера, согласно декларации, нет, но есть трое несовершеннолетних детей. Одному из них принадлежит квартира площадью 267 кв м, двое других собственности не имеют, но пользуются квартирой площадью 127 кв м. Также в пользовании у одного из детей находится комната в общежитии на территории Великобритании.

Напомним, Денис Паслер возглавлял свердловский кабмин с 2012 по 2016 год. Последний раз, когда он отчитывался о доходах в качестве свердловского чиновника, он заработал 3 млн 100 тысяч рублей. С марта 2017 года он возглавлял компанию «Т Плюс» сначала в качестве и.о. генерального директора, потом – председателя правления. 21 марта сего года Денис Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Прежний глава региона Юрий Берг подал в отставку по собственному желанию. В сентябре Паслеру предстоят губернаторские выборы.

Екатеринбург, Оренбург, служба информации

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