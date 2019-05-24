Екатеринбуржцы одобрили проект планировки территории на ВИЗе

В администрации Екатеринбурга подвели итоги общественных обсуждений проекта планировки земельного участка в пределах улицы Татищева – улицы Юрия Исламова – улицы Металлургов – западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0307070:1 и 66:41:0307061:3 – набережной Верх-Исетского пруда – границы Большого Конного полуострова.

Как сообщили РИА «Новый День» в Департаменте архитектуры, всего в обсуждениях приняли участие 160 человек. Из них 132 человека поддержали проект в представленном виде. Напомним, проектом предусмотрено строительство на берегу Верх-Исетского пруда нескольких жилых кварталов общей жилой площадью почти 555,5 тысяч кв. м на 18 516 человек. В проекте также запланировано строительство нескольких школ, детских садов, станции метро, поликлиники. Строительство нового микрорайона предполагает изъятие для муниципальных нужд и снос нескольких десятков садовых участков. Два участника обсуждений обратили внимание на то, что в проекте не прописана схема выплаты компенсаций за изъятые сады, но в мэрии ответили, что данный вопрос не является предметом общественных обсуждений. Еще 23 участника обсуждений попросили сохранить находящееся сейчас на реконструкции здание школы по адресу: Большой Конный Полуостров, 20.

В протоколе также сообщается, что данная территория рассматривается как перспективная для проведения значимых международных мероприятий (Экспо-2030, Универсиада-2023).

Напомним, ранее эти земли были зарезервированы под строительство комплекса выставки «Экспо-2025», но после проигрыша Екатеринбурга японской Осаке решение о резервировании было отменено.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.05.19

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