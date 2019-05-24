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Пятница, 24 мая 2019, 10:43 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге задержана замглавы службы судебных приставов

В Екатеринбурге задержана заместитель руководителя службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова.

Как сообщает РИА «Новый День» со ссылкой на собственные источники, накануне около 15 часов дня по местному времени несколько сотрудников силовых ведомств в штатском зашли в здание УФССП. После совершения требуемых оперативных действий они уехали, вместе с Сидоровой. Где сейчас находится пристав – неизвестно.

По данным агентства «Новый День», речь может идти о подозрении в получении взятки. Газета «Коммерсант-Урал» сообщает, что в ночь на 24 мая в квартире, где проживала Сидорова, прошел обыск.

Екатеринбург, Елена Васильева

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