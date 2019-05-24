Следователи засекретили информацию об уголовном деле замглавы региональной службы приставов

В пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области прокомментировали ситуацию с задержанием заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по региону Елены Сидоровой.

«Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о преступлении коррупционной направленности. В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с оперативниками ФСБ России по Свердловской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Более подробная информация в интересах следствия не сообщается», – сообщили в ведомстве ответ на запрос «Нового Дня».

Напомним, ранее стало известно, что накануне днем несколько сотрудников силовых ведомств в штатском зашли в здание УФССП. После проведения оперативных действий они уехали – вместе с самой Сидоровой. Где сейчас находится замглавы регионального управления ведомства, неизвестно, по некоторым данным, она задержана.

Екатеринбург, Елена Сычева

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