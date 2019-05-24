Обвиняемый во взятке глава Южного округа Михаил Астахов почти в два раза увеличил свой доход

Руководители администраций управленческих округов Свердловской области отчитались о доходах и имуществе за минувший год.

Управляющий Южным округом Михаил Астахов, которого сейчас судят по уголовному делу о взятке, вновь стал самым богатым среди своих коллег. Согласно декларации, в 2018 году он заработал 6,4 миллиона рублей, тогда как в 2017 году его доход составлял 3,6 миллиона рублей. При этом список имущества опального руководителя не изменился: два дома площадью 186 и 33 квадратных метров, три земельных участка, гараж и автомобиль Mitsubishi Оutlander.

Увеличил свой доход и глава Горнозаводского округа Евгений Каюмов: с 1,9 до 2,2 миллиона рублей. Он по-прежнему владеет земельным участком и домом площадью 167,9 квадратных метров, а также автомобилями Renault Duster и УАЗ 39099, прицепом и снегоходом СХ 9373. В собственности супруги имеется одна квартира.

Больше стали зарабатывать глава администрации Восточного округа Николай Клевец и его супруга. В прошлом году на двоих у них был доход 2,8 миллиона рублей, в этом – уже 5,3 миллиона, причем жена заработала чуть больше. Во владении семьи есть огромный дом площадью 329,8 квадратных метров и земельный участок в 27 соток. У Клевеца еще и внушительный автопарк – Тoyota Сamry, УАЗ Hunter, мотоцикл ИМЗ, снегоход Yamaha, прицеп для перевозки водной техники и снегоболотоход.

Управляющий Западным округом Виталий Вульф задекларировал доход 2,3 миллиона рублей. Сам он владеет гаражом и автомобилем Subaru Forester, на супругу записаны до размером в 255 квадратных метров, участок в 13 соток, автомобили Suzuki SX4 и Volkswagen Polo.

Доход главы Северного округа Евгения Преина составил чуть более 2 миллионов рублей. Список его имущества не изменился – дом в 96,9 квадратных метров, участок площадью 1359 квадратных метров. В автопарке помимо двух автомобилей Nissan X-Trail и Chevrolet Niva появился снегоход STELS S 600 и прицеп.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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