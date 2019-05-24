В праймериз ЕР в Свердловской области примут участие 87 кандидатов

В воскресенье, 26 мая, в Свердловской области состоится предварительное голосование партии «Единая Россия» для дальнейшего выдвижения от партии кандидатов на довыборы в Государственную думу РФ, областное заксобрание и в муниципальные думы региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕР, счетные участки откроются в 8 утра и проработают до 20 часов вечера. Всего на предварительное голосование зарегистрированы в качестве кандидатов 87 человек, в том числе шесть кандидатов на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, шесть – в заксо по Орджоникидзевскому округу, остальные – в местные думы Верхней Туры, Верхотурья, Первоуральска, Тугулыма, Красноуфимска, Махнево.

Напомним, участие в предварительном голосовании является добровольным, а голосование – тайным.

Екатеринбург, Серов, служба информации

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