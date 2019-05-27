Свердловские депутаты решили вступиться за котиков: у них лапки

Свердловские депутаты из комитета заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды завтра сформируют свою позицию по поводу мягких кошачьих лапок.

Как сообщил в соцсети член этого комитета Вячеслав Вегнер, в заксо поступила законодательная инициатива депутатов Белгородской областной думы, в которой федеральному правительству предлагается запретить проводить домашним животным операцию онихэктомии, результатом которой является ампутация у животного концевой фаланги пальцев целиком вместе с когтями. В России у заводчиков домашних животных прижилось неофициальное название процедуры – «мягкие лапки». По мнению белгородских депутатов, эта операция оказывает на животных неблаготворное воздействие, повышая риски развития патологических процессов в их организме, приводит к ограничению естественных природных возможностей и повадок животного. «Считаем, что без ветеринарных показаний проведение подобной операции недопустимо», – пишут белгородские депутаты коллегам из других регионов.

Теперь инициатива дошла и до Урала. «Варвары обижают котеек. Режут им последую фалангу с когтем, ну чтобы не драли им дорогие диваны, ковры и платья. Депутаты не спят и видят сие мерзостное деяние. Поэтому завтра, наскоро на комитете, рассмотрим обращение о внесении в нормативные акты запрета на столь бесчеловечное деяние в отношении братьев наших меньших. А нарушивших сей запрет дохтуров и хозяев ждёт в аду геенна огненная, кол осиновый и штраф по первоходу», – написал депутат Вегнер.

Как уже сообщал «Новый День», чуть ранее проблемами кошачьих лапок решил заняться вице-спикер заксобрания Ямала Дмитрий Жаромских. В его инстаграме появился призыв запретить операцию «мягкие лапки»: «Изучил ситуацию, почитал научные статьи, пообщался с ветеринарами. Скажу честно, подобные операции выглядят варварством. Поэтому поддержал инициативу о запрете этой операции, которая была направлена в Государственную Думу России. Обращаюсь с просьбой ко всем – не делайте такую операцию!», – написал в инстаграме г-н Жаромских в четверг, 25 апреля 2019 года.

Екатеринбург, служба информации

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