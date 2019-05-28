На границе Среднего Урала и ХМАО ликвидируют поселок-призрак на берегу трясины

В заксобрание Свердловской области внесен очередной законопроект о ликвидации вымершего поселка, «не имеющего перспектив к дальнейшему развитию».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о поселке Нерпья, который расположен практически на северо-восточной границе Свердловской области и ХМАО-Югры, на берегу крупного (22 кв. км) и труднопроходимого болота Нерпъяталяхъянкалма. Ближайшие города – Пелым (Свердловская область) и Югорск (ХМАО). В поселке находится железнодорожная станция Нерпья Свердловской железной дороги направления Ивдель – Приобье. Как сообщают открытые источники, в окрестностях заброшенного поселка, в километре к северу пролегает наземный газопровод Уренгой – Центр.

Недавнее обследование показало, что на территории поселка Нерпья (площадь 36,29 га) нет ни жителей, ни дорожно-транспортной инфраструктуры, ни инженерных коммуникаций, ни объектов социального, культурного, бытового назначения, ни жилых домов.

Напомним, на прошлом заседании заксо депутаты так же ликвидировали деревню Макарьевка под Карпинском.

Пелым, Югорск, служба информации

Пелым, Югорск. Другие новости 28.05.19

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