Вадим Аверьянов: заявление о приеме на работу уже написал, но пока собираю справки

Несмотря на то, что еще позавчера мэрия Екатеринбурга объявила о победе Вадима Аверьянова в конкурсе на пост пресс-секретаря главы города, официально вопрос еще не решен.

Как рассказал РИА «Новый День» сам Аверьянов, он уже написал заявление о приеме на работу в мэрию в качестве пресс-секретаря главы, а сейчас собирает пакет документов, необходимых для поступления на муниципальную службу. В частности, ему необходимо выйти из числа учредителей двух общественных организаций – «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» и «Защита природы». Аверьянов надеется, что через ФНС сможет сделать это за несколько дней.

Со своими соперниками по конкурсу, Юлией Зиберт и Александром Правоторовым, Аверьянов знаком. Знает он и то, что окончательное решение будет принимать сам Александр Высокинский после личной встречи с тремя финалистами, из которых у Аверьянова – самый высокий балл. По данным претендента, встреча может состояться уже завтра.

Вадим Аверьянов также рассказал, что не понимает ажиотажа вокруг его старых записей в соцсетях, поднятых некоторыми СМИ. «Этим материалам – сто лет в обед. Когда они были написаны, я был абсолютно независим в своих суждениях и не был связан никакими обязательствами», – прокомментировал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.19

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