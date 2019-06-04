Вадим Аверьянов отказался от должности пресс-секретаря Высокинского

Екатеринбургский журналист и общественник Вадим Аверьянов, который набрал самый высокий балл в конкурсе за место пресс-секретаря главы Екатеринбурга Александра Высокинского, принял решение отказаться от дальнейшей борьбы.

Об этом решении Аверьянов рассказал на своей странице в соцсети. Причиной он назвал то, что некоторые СМИ стали выдавать в печать надерганные из его публикаций за многие годы отдельные цитаты и делать на их основании «странные выводы» в отношении не только самого Аверьянова, но и главы Екатеринбурга.

«Я понял, что они просто используют придуманный ими образ Вадима Аверьянова как таран против Высокинского. Сегодня, когда столько разных центров силы пытаются расшатать власть в столице Урала, я не хочу быть дополнительной причиной для нападок на Александра Геннадьевича. Поэтому, я не буду подавать заявление на должность пресс-секретаря главы Екатеринбурга и вернусь к общественной работе», – заявил Аверьянов. Добавим, что на основании ряда постов Аверьянова можно сделать вывод, что, по крайней мере, в прошлом он являлся активным сторонником политики Сталина.

В пресс-службе пока не смогли прокомментировать, кто же все-таки займет вакантное место. Напомним, кроме Аверьянова, в финал конкурса вышли Юлия Зиберт (пресс-секретарь Нотариальной палаты Свердловской области) и Александр Правоторов (пресс-секретарь в Уральская водная компания).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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