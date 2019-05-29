В Североуральске снесли здание больницы, которое стояло и разрушалось в течение 5 лет (ФОТО)

В Североуральске по решению местного суда снесли аварийный объект – бывшее здание стационара Североуральской центральной городской больницы, общей площадью более 4 тыс. кв. м.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, заброшенная больница представляла угрозу для жизни и здоровья людей. Здание не эксплуатировалось с 2014 года, находилось в аварийном состоянии и могло обрушиться. Оконные рамы отсутствовали, стекла были выбиты, крыша полностью выгорела, обрушились конструкции чердачного перекрытия, частично прогорели деревянные перегородки этажей. Согласно приказу МУГИСО в 2016 году здание было списано с баланса Североуральской ЦГБ.

При этом в заброшенном здании собирались асоциальные элементы, а также играли подростки. Объект никак не охранялся. В связи с этим городская прокуратура направила в суд заявление с требованием снести проблемный объект. Теперь это сделано.

Добавим, в январе 2018 года «заброшка» уже попала в ленту новостей «Нового Дня»: гулявшие там подростки нашли на полу десятки медицинских документов – истории родов, диспансерные книжки 1989 года. Все бумаги были хорошо читаемыми, в них были указаны фамилии пациентов, адреса, диагнозы, место работы, прочая информация. Документы за истечением сроков давности должны были уничтожить в 2014 году, однако об этом никто не позаботился.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 29.05.19

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