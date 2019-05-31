Верховный суд РФ оставил в силе приговор убийце свердловской школьницы

Верховный суд РФ оставил в силе приговор Свердловского областного суда в отношении Андрея Черняева, который 17 сентября 2011 года изнасиловал и жестоко убил 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга.

«Приговор вступил в законную силу», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского облсуда. Апелляцию рассматривал 4-й состав судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ.

Напомним, 30 января 2019 года Свердловский облсуд приговорил убийцу и насильника к 24 годам лишения свободы и еще двум годам ‒ ограничения свободы. Первые восемь лет он проведет в тюрьме, остальные ‒ в колонии строгого режима. После освобождения он должен будет отмечаться в полиции четыре раза в месяц. Добавим, что в структуре ФСИН России тюрьма – самый строгий вид исправительных учреждений. Всего их в России восемь. Приговоренные к сроку в тюрьме все время содержатся в камерах, в отличие от исправительных колоний.

Как уже писал «Новый День», растерзанное тело девочки нашли утром 18 сентября 2011 года на стадионе 57-й школы. Как полагает следствие, Черняев не был знаком с Ольгой, он напал на нее, изнасиловал, приставив ко рту нож, а после убил. Судебная экспертиза показала, что он нанес ей не меньше 40 ударов лезвием. После убийства маньяк скрылся ‒ сначала прятался в саду, а потом у знакомых в Нижнем Тагиле. «Так он пытался сформировать себе алиби», ‒ пояснили в СКР. Поиски возможного убийцы шли несколько лет. За это время следователи и сотрудники полиции допросили и опросили четыре тысячи человек, было проведено 500 судебных экспертиз. Лишь в мае 2017-го удалось установить и задержать подозреваемого. Экспертиза признала его вменяемым.

Первоначально Черняев признал свою вину, однако после ‒ уже в суде ‒ начал отказываться от своих слов. После вынесения приговора он направил апелляцию в Верховный суд, настаивая на своей невиновности.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 31.05.19

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