В Богдановиче на пожаре погибли четыре ребенка

Свердловские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту гибели четырех детей на пожаре в многоквартирном доме на улице Кунавина в Богдановиче. Тела обнаружили огнеборцы. «По имеющимся сведениям, признаков насильственной смерти на телах погибших детей не имеется. Кроме того, в ходе пожара пострадал ещё один ребенок, которому сейчас оказывается необходимая медпомощь», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Пожар произошел на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 40 кв.м. Из подъезда огнеборцами были эвакуированы 23 человека, из них троих пожарные вынесли из задымленного подъезда на руках (женщину-инвалида и двоих детей).

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.19

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