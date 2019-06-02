Число погибших на пожаре в Богдановиче увеличилось до пяти человек

Стало известно о том, что на пожаре в многоквартирном доме на улице Кунавина, 9 в Богдановиче погибли не четыре, а пять человек. Это четыре ребенка – мальчики 2011, 2015, 2017 и 2018 годов рождения, все – родные братья. Кроме того, в результате отравления продуктами горения погиб 80-летний мужчина, который жил этажом выше, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«По версии следствия, родителей детей в момент произошедшего дома не было. Младшие дети оставались под присмотром старшей дочери, 12-летней девочки. Предположительно, возгорание возникло либо при использовании кухонных приборов, либо из-за неосторожности при обращении с источником открытого огня. Точные причины произошедшего будут установлены соответствующей судебной экспертизой», – напомнили в ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительной информации, ни у кого из детей не обнаружены признаки насильственной смерти. Также еще один ребенок из той же семьи выжил, он находится в больнице.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.19

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