Четверо погибших детей на пожаре в Богдановиче были из одной семьи

Стали известны подробности инцидента в Богдановиче, где сегодня днем произошел пожар в многоквартирном доме на улице Кунавина, 9. Возгорание случилось на пятом этаже, в квартире, где живет многодетная семья. По неподтвержденным пока данным, всего там было восемь детей, причем младший – грудничок, а старшей дочери – 12 лет. Как сообщают соседи семьи, мать уехала в соседний город, оставив детей одних. В итоге погибли четверо малышей, самых младших детей. По предварительным данным, они задохнулись из-за сильного дыма.

Напомним, пожар начался около дух часов дня. Его удалось потушить примерно за полчаса. Пожарные обнаружили в квартире, где началось возгорание, тела четырех детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительной информации, ни у кого из детей не обнаружены признаки насильственной смерти. Также еще один ребенок из той же семьи выжил, он находится в больнице.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.19

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