Штаб Навального подал заявку на митинг за отставку Куйвашева

Штаб Навального в Екатеринбурге подал заявку в министерство общественной безопасности на проведение митинга «За отставку губернатора Евгений Куйвашева». Заявка подана на 16 июня, 13 часов. Оппозиционеры согласовают акцию протеста на 3000 человек, место действия – площадь Труда.

«Очень удивлюсь, если место согласуют. Куйвашев показал себя как недоговороспособный, очень трепетно относящийся к себе человек. Не очень верю, что он согласует митинг за свою отставку», – прокомментировал ожидания от решения МОБа руководитель Штаба Юрий Кузьминых. По его словам, вероятнее всего площадку в самом центре им вряд ли согласуют, но в случае отказа должны предложить другую. «Вопрос в том, какие это будут площадки. Если у КРК «Уралец», например – наверное, согласимся, мы там акции уже дважды проводили. Но мы не готовы превращать акцию в фарс – на площадку в лесу мы не согласимся. И тогда будем приглашать всех на площадь Труда», – добавил Кузьминых.

Позицию министерства общественной безопасности по Свердловской области по этому поводу уточнить не удалось – телефон пресс-службы министерства не отвечает.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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