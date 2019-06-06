Штабу Навального разрешили провести митинг на болоте

Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило штабу Навального в Екатеринбурге проводить митинг за отставку Куйвашева 16 июня на площади Труда. Об этом активисты сообщили на своей странице в «ВКонтакте». Им сообщили, что кто-то подал заявку на эту площадку раньше их. Взамен им было предложено место для проведения акции в парке 50-летия ВЛКСМ – в так называемом собачьем парке на улице Ясной.

К посту прилагается видео, в котором координатор штаба Юрий Кузьминых показывает, что данный участок непригоден для проведения их митинга. По его словам, на участие в мероприятии было заявлено 3 тысячи человек. По словам координатора штаба, в парке 50-летия ВЛКСМ не поместится и тысяча. «Сегодня мы подадим в суд на министерство общественной безопасности. Суды по таким делам назначают быстро, так что будьте готовы уже сегодня прийти на заседание в качестве слушателя. Время и место будут объявлены на этой странице. Если нас будет много, мы сможем повлиять на решение суда. Уже подали и подадим еще несколько уведомлений на разные площадки в центре города», – пишут на странице сообщества штаба Навального.

В паблике дополнили, что при необходимости активисты штаба не побоятся выйти на несогласованную акцию.

Екатеринбург, служба информации

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