На Урале объявлено штормовое предупреждение: из-за града, ливней и сильного ветра

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, завтра днем ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер – он будет достигать 20-25 м/с.

В связи с непогодой в ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендуют соблюдать меры безопасности: не отправляться в походы, ограничить проведение работ на открытом воздухе и высоте, не парковать автомобили возле деревьев и рекламных конструкций.

О происшествиях спасатели просят сообщать по телефону «101».

Ранее РИА «Новый День» уже сообщал, что во вторник уральцев ожидает резкое похолодание. Днем воздух прогреется лишь до +14 градусов, в среду будет +16, в четверг +19, а в пятницу +15.

Екатеринбург, служба информации

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