В центре Екатеринбурга по ночам будут закрывать еще одну улицу

В связи с проведением работ по ремонту проезжей части улицы Мичурина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Малышева ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет движение транспорта в темное время суток на период с 5 по 15 июня 2019 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, работы будут производиться с 22:00 до 06:00. В светлое время движение транспорта возобновляется. Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Напомним, передвигаться по городу на этой неделе вообще довольно проблематично. С понедельника жители Екатеринбурга встали в пробки из-за перекрытия Макаровского моста. Проезд по нему закрыт с 1 июня на месяц. Пешеходам путь не перекрывали, но из-за строительных работ идти по мосту не очень комфортно. Как сообщается на сайте администрации города, объехать закрытый участок можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова. Перекрытие связано с реконструкцией моста. Это не единственный путепровод, где идут дорожные работы. На развязке у «Калины» дорожники сняли асфальт. Пока полосы здесь не закрыты, пробки на развязке копятся, но движение у «Калины» затруднено. Кроме того, неспешными темпами продолжается ремонт Малышевского моста – здесь перекрыто движение по стороне путепровода в центр. Этот мост закрыли до середины сентября.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.06.19

Конгресс-центр вырос «из телеги в мерседес». За эти деньги можно было построить 33 школы (ФОТО). / Фальшивый газовик напал на настоящих и брызнул в них из газового баллончика. / Екатеринбургские протесты пошатнули рейтинг устойчивости Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»