Агент Дацюка рассказал о возвращении хоккеиста в Екатеринбург или в НХЛ

Спортивный агент российского хоккеиста Павла Дацюка Дэн Мильштейн рассказал о дальнейших карьерных планах знаменитого нападающего. Он подтвердил, что, скорее всего, форвард вернется в родной Екатеринбург, где, вероятно, будет выступать за ХК «Автомобилист». Впрочем, не исключено, что Павел вернется и в НХЛ.

«На следующей неделе мы встретимся и обсудим дальнейшие планы. С большой вероятностью Павел выполнит обещание и будет играть за команду из своего родного города. Не исключаются варианты и с клубами НХЛ», – сказал Мильштейн агентству Detroit Free Press.

Напомним, в апреле этого года у Дацюка истек двухлетний контракт с питерским СКА. Сейчас Дацюку 40 лет. Ранее он обещал журналистам, что вернется в Екатеринбург, где будет выступать за «Автомобилист».

Екатеринбург, Елена Сычева

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