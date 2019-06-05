Теперь официально. Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом»

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ХК «Автомобилист», сегодня клуб подписал контракт сроком на один год с одним из самых титулованных российских хоккеистов – Павлом Дацюком.

Предыдущие два сезона он провел в питерском СКА, а ранее выступал за Detroit Red Wings в НХЛ, дважды став обладателем Кубка Стэнли. В составе российской сборной по хоккею он становился олимпийским чемпионом и обладателем титула чемпиона мира. В прошлом году Дацюк стал «Гордостью России» в категории «Спортсмен года» по версии Минспорта РФ, а также почетным гражданином Екатеринбурга.

Напомним, что новый сезон КХЛ начнется в августе этого года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.19

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