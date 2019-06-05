Спецоперация в Реже: полиция и волонтеры ищут троих пропавших школьников (ФОТО)

Свердловская полиция проводит масштабную операцию по поиску пропавших в Реже подростков. Трое мальчиков в возрасте 10, 11 и 13лет. Данила, Данил и Даниил ушли из дома еще 1 июня и не вернулись. Заявления родителей о пропаже детей поступили в полицию 3 июня. Но пока мальчиков не нашли. Сотовых телефонов у подростков нет.

В поисковой операции участвуют не только правоохранители, учителя школы, где учатся пропавшие ребята, и другие добровольцы. В общей сложности в розыске детей задействовано 135 человек – 75 полицейских и 60 волонтеров.

«Тщательным поверкам подвергаются авто и железнодорожный вокзалы, места массового пребывания граждан, садовые товарищества, теплотрассы, общежития, заброшенные строения, лесопарковые и прибрежные зоны, детские площадки в микрорайонах Быстринский, Гавань, Семь ветров, центр, Кочнево, – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. – В спортзале отдела полиции создан и работает временный оперативный штаб, его возглавляет начальник ОВД Режа подполковник полиции Алексей Корелин. В состав штаба входят замглавы города Елена Матвеева, начальник управления образования Ирина Клюева, начальник МЧС Геннадий Руснак, врио начальника районного СК Ярослав Корелин и другие специалисты».

Полиция обратилась ко всем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении ребят, с просьбой сообщить об этом, в том числе конфиденциально по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61, по телефону дежурной части ОВД Режа (34364)3-23-61 или по линии 02.

Фото предоставлено Валерием Горелых.

Приметы пропавших мальчиков (слева направо):

Будыкин Данила, 2008 г.р. Одет: футболка х/б серого цвета, впереди рисунок; бриджи джинсовые синего цвета, кеды белого цвета. Рост 140 см., среднего телосложения, глаза голубые, модельная стрижка с удлиненной челкой. Особых примет нет.

Игнатов Даниил, 2006 г.р., Одет: кофта серого цвета с капюшоном на замке, брюки серого цвета на резинке, кроссовки темно-синего цвета (тряпичные). Рост 155см., худощавого телосложения. Волосы короткие стриженые, русые. Особые приметы: шрам около глаза справа.

Бурмистров Данил, 2007 г.р. Одет: куртка темно-синего цвета с капюшоном, джинсы синего цвета загрязненные. На голове кепка с козырьком темного цвета.

Рост 150-155 см., худощавого телосложения. Волосы русые, не стриженые. Особых примет нет.

Реж, Служба информации

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