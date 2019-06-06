Ночевали в подъездах, попрошайничали в ТЦ. Сбежавших мальчиков из Режа нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли троих беглецов из Режа. Мальчики 10, 11 и 13 лет – Данила, Данил и Даниил – ушли из дома еще 1 июня.

«Только что сотрудники угрозыска ГУ МВД России по Свердловской области обнаружили их на улице Союзной в Екатеринбурге (рядом с Южным автовокзалом, – прим. ред.). Школьники живы и здоровы. Сейчас их доставили в отдел полиции, а затем направят для медицинского освидетельствования к врачам», – сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, подростки объяснили, что 1 июня они ушли погулять, и им внезапно пришла в голову идея уехать в Екатеринбург, чтобы «ознакомиться с достопримечательностями».

«Первую ночь они провели под трубой теплотрассы в Реже. Затем на попутке прибыли в Екатеринбург. Здесь они ходили по торговым центрам, попрошайничали, ночевали по подъездам жилых домов. Это восьмая на их счету приключенческая история, связанная с самовольным уходом из дома. Поисковым мероприятиям дан отбой. Всего в розыске школьников были задействованы 135 человек, 60 волонтеров, в том числе педагогов школ, где они учились, и 75 полицейских. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», – добавил собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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