Трое подростков из Режа до сих пор не найдены

Трое школьников из Режа, которые ушли из дома еще 1 июня, до сих пор не найдены. Об этом сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. В группе поискового отряда «Лиза Алерт» растет количество добровольцев, которые готовы принять участие в поисках. В комментариях пользователи пишут, что они видели похожих подростков возле станций метро и на улице Вайнера в Екатеринбурге, но были ли это те же школьники, что пропали в Реже – не уверены.

Напомним, трое мальчиков в возрасте 10, 11 и 13 лет. Данила, Данил и Даниил ушли из дома еще 1 июня и не вернулись. Заявления родителей о пропаже детей поступили в полицию 3 июня. Но пока мальчиков не нашли. Сотовых телефонов у подростков нет. В поисковой операции участвуют не только правоохранители, но и учителя школы, где учатся пропавшие ребята, и другие добровольцы. В общей сложности в розыске детей задействовано 135 человек – 75 полицейских и 60 волонтеров.

Поиски продолжаются круглосуточно. Ниже – фото и приметы детей. Сообщать информацию можно по телефонам (343) 358-71-61, по телефону дежурной части ОВД Режа (34364)3-23-61 или по линии 02.

Приметы пропавших мальчиков (слева направо): Будыкин Данила, 2008 г.р. Одет: футболка х/б серого цвета, впереди рисунок; бриджи джинсовые синего цвета, кеды белого цвета. Рост 140 см., среднего телосложения, глаза голубые, модельная стрижка с удлиненной челкой. Особых примет нет.

Игнатов Даниил, 2006 г.р., Одет: кофта серого цвета с капюшоном на замке, брюки серого цвета на резинке, кроссовки темно-синего цвета (тряпичные). Рост 155см., худощавого телосложения. Волосы короткие стриженые, русые. Особые приметы: шрам около глаза справа.

Бурмистров Данил, 2007 г.р. Одет: куртка темно-синего цвета с капюшоном, джинсы синего цвета загрязненные. На голове кепка с козырьком темного цвета. Рост 150-155 см., худощавого телосложения. Волосы русые, не стриженые. Особых примет нет.

Реж, служба информации

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