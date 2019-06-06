«Покупали бизнес-класс, получили – недострой», – жители «элитной» высотки подают в суд на застройщика (ФОТО)

Жители дома на улице Тверитина, 46, в Екатеринбурге намерены обратиться в суд с иском к строительной компании ЗАО «СМУ-3». Владельцы квартир, покупавшие квадратные метры в элитной высотке, уже больше полутора лет живут в недостроенном здании с протекающей крышей и ломающимися коммуникациями. Аффилированная с застройщиком управляющая компания тянет время, а обращения в надзорные органы не помогают.

Как рассказали обратившиеся в редакцию «Нового Дня» владельцы квартир в ЖК «Вивальди», дом был сдан в конце ноября – начале декабря 2017 года. Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию несмотря на недоделки. И с тех пор застройщик не предпринимает никаких действий, чтобы выполнить все условия договоров с покупателями. «Места общего пользования, инженерные коммуникации не доделаны, крыша – тоже. Сейчас идут дожди, все течет, утеплитель мокнет. По цене бизнес-класса мы получили даже не уровень эконом, а недострой», – рассказывают возмущенные жители «Вивальди».

Спустя несколько месяцев после ввода дома в эксплуатацию застройщик сам обратился к покупателям жилья и предложил заключить дополнительное соглашение. «Это было в марте 2018-го, тогда были недоделки по фасаду, и застройщику надо было перед министерствами отчитаться, что перед чемпионатом мира по футболу он все приведет в порядок. Само соглашение было тоже с кучей нарушений. Многие квартиры тогда еще не были проданы, ими владел застройщик, он этой возможностью воспользовался. Те, кто подписывали, поверили ему – дали возможность и время устранить недостатки, достроить, получить под это целевой кредит. Сроку давалось до июня 2018 года, но люди остались обмануты. Некоторые не хотели подписывать, так он манипулировал и угрожал, говорил, что если пойдете в суд, то ничего доделывать не будем, покрасим стены масляной краской, и привет. Так или иначе, соглашение у него есть на руках, и он им во всех надзорных органах козыряет. И когда мы обращаемся в прокуратуру, минстрой, ГЖИ, нам говорят: вот же, уже все сделано, вы живете, а если вопросы по соглашению, то идите в суд. Мы к нему сейчас и готовимся», – сообщили РИА «Новый День» жители дома.

Правда, и тут возникают сложности. Чтобы подать коллективный иск от владельцев квартир, необходимы акты управляющей компании, где будут указаны все недоделки и поломки. Но «Вивальди» обслуживает управляющая компания от застройщика – «Аристократ». «Учредитель СМУ-3 – он же учредитель УК «Аристократ», и не станет сам на себя в суд подавать. Соседи затеяли смену управляющей компании, и снова начались манипуляции, угрозы. Мы никак не можем от нашей УК добиться актов, они просто тянут время, потому что уже подходит срок гарантийных обязательств по инженерии, скоро подойдет и по эксплуатации. Мы заложники этой ситуации», – пожаловались владельцы квартир в «Вивальди».

Люди находятся в сложной ситуации, притом что жилье обошлось им действительно недешево – в 2017 году квадратный метр в доме стоил от 100 до 150 тысяч рублей. «Потратили по 20 млн рублей, а кто-то и больше, но не можем не то что заехать, даже ремонт не можем начать, потому что нет крыши, все течет в квартиры. Доходит до того, что управляющая компания лестницы не моет, а кто выступает против, тем свет отключают», – рассказали читатели «Нового Дня».

Как рассказали агентству в областном департаменте по государственному жилищному и строительному надзору, проверки ЖК «Вивальди» проводились. Первая – в момент сдачи дома в эксплуатацию, и тогда здание было признано соответствующим проектной документации. «В ходе итоговых надзорных мероприятий была проведена проверка, визуальный осмотр объекта на соответствие требованиям проектной документации и разрешения на строительство. По ее итогам было выдано заключение о соответствии. Что касается отделочных работ [в помещениях общего пользования] по устройству лепнины, светильников, штукатурки – это дизайнерские решения. Возможно, они были указаны в условиях договора при покупке, но в проектной документации, которая прошла экспертизу, все эти дополнительные мероприятия не учитывались, т.к. это дизайн», – пояснил «Новому Дню» начальник отдела строительного надзора за объектами жилья департамента Алексей Кутузов.

Он отметил, что уже в январе этого года департамент по госжилстройнадзору вместе с прокуратурой проводил еще одну проверку по жалобам жителей. Опасения владельцев квартир подтвердились: надзорные органы обнаружили скрытые дефекты, которые были выявлены в процессе эксплуатации. «Это гарантийные обязательства застройщика, которые действуют как минимум пять лет с момента ввода дома в эксплуатацию. Скрытые дефекты он обязан устранить», – пояснил собеседник агентства.

Отметим, что еще в 2017 году администрация Екатеринбурга обращалась с иском в Арбитражный суд Свердловской области о признании СМУ-3 банкротом. Ранее, в 2009 году, генеральный директор компании Илья Полищук сообщал о проблемах своего предприятия и предбанкротном состоянии, прося субсидий из регионального бюджета у губернатора Эдуарда Росселя. При этом компания называет себя одним из старейших и лучших застройщиков в Екатеринбурге, в переговорах с собственниками руководители часто указывают на то, что строили корпуса УрФУ и здание областного правительства. Однако на все запросы СМИ по поводу ситуации с домом на Тверитина, 46, в СМУ-3 отвечать отказываются. «Новому Дню» также не удалось выяснить официальную позицию застройщика по жалобам покупателей квартир в ЖК «Вивальди». В приемной строительной компании никто не берет трубку.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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