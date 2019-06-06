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Четверг, 6 июня 2019, 09:26 мск

Новости Екатеринбург

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Мэрия Екатеринбурга пообещала отремонтировать 30 улиц (СПИСОК)

Сегодня в ходе пресс-тура по улично-дорожной сети с участием вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова журналистам представили полный перечень дорог местного значения, которые должны отремонтировать в этом году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке более 30 объектов.

  • Улица Волгоградская, от улицы Московской до улицы Ясной
  • Улица Ясная, от улицы Московской до улицы Академика Бардина
  • Улица Восточная, от улицы Челюскинцев до улицы Первомайской
  • Улица Челюскинцев, от проспекта Космонавтов до улицы Смазчиков
  • Улица Стрелочников
  • Переулок Невьянский
  • Улица Черепанова, от улицы Готвальда до переулка Выездного
  • Улица Смазчиков (путепровод)
  • Улица Расточная, от улицы Технической до Серовского тракта
  • Улица Малышева, от улицы Восточной до улицы Владимира Высоцкого
  • Улица Мира, от улицы Малышева до улицы Библиотечной
  • Улица Норильская, от дома № 154 по улице Проезжей до дома № 78 по улице Норильской
  • Улица Комсомольская, от улицы Первомайской до дома № 80 по улице Комсомольской
  • Улица Учителей, от улицы Уральской до улицы Турбинной
  • Улица Амундсена, от Объездной дороги до улицы Мостовой
  • Участок дороги по улице Московской, от улицы Пальмиро Тольятти до улицы Посадской
  • Участок дороги по улице Московской, от улицы Большакова до улицы Фурманова
  • Участок дороги по улице Московской от улицы Фурманова до улицы Большакова.
  • Улица Мостовая, от улицы Предельной до улицы Разливной
  • Улица Куйбышева, от улицы Белинского до улицы Восточной
  • Улица Декабристов, от улицы Восточной до улицы Белинского
  • Улица Комсомольская, от Сибирского тракта до дома № 81 по улице Комсомольской
  • Улице Мамина-Сибиряка, от проспекта Ленина до улицы Куйбышева
  • Развязка по улице Комсомольской (Мариупольская развязка)
  • Улица Карла Маркса, от улицы Белинского до улицы Мичурина
  • Улица Мичурина, от улицы Малышева до улицы Карла Маркса
  • Автодорога по старому Сибирскому тракту до границы с Белоярским округом
  • Улица Шефская, от путепровода по улице Блюхера до улицы Фронтовых Бригад
  • Улица Таганская
  • Улица Индустрии
  • Улица Турбинная
  • Улица Щербакова, от улицы Самолетной до дома № 145б по улице Щербакова
  • Улица Агрономическая, от переулка Рижского до улицы Ферганской
  • Проезд Южный
  • Проспект Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Луначарского
  • Улица Малышева, от улицы Луначарского до улицы Восточной

Отметим, по сравнению с мартом этот список увеличился.

Екатеринбург, служба информации

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