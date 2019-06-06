Мэрия Екатеринбурга пообещала отремонтировать 30 улиц (СПИСОК)

Сегодня в ходе пресс-тура по улично-дорожной сети с участием вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова журналистам представили полный перечень дорог местного значения, которые должны отремонтировать в этом году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке более 30 объектов.

Улица Волгоградская, от улицы Московской до улицы Ясной

Улица Ясная, от улицы Московской до улицы Академика Бардина

Улица Восточная, от улицы Челюскинцев до улицы Первомайской

Улица Челюскинцев, от проспекта Космонавтов до улицы Смазчиков

Улица Стрелочников

Переулок Невьянский

Улица Черепанова, от улицы Готвальда до переулка Выездного

Улица Смазчиков (путепровод)

Улица Расточная, от улицы Технической до Серовского тракта

Улица Малышева, от улицы Восточной до улицы Владимира Высоцкого

Улица Мира, от улицы Малышева до улицы Библиотечной

Улица Норильская, от дома № 154 по улице Проезжей до дома № 78 по улице Норильской

Улица Комсомольская, от улицы Первомайской до дома № 80 по улице Комсомольской

Улица Учителей, от улицы Уральской до улицы Турбинной

Улица Амундсена, от Объездной дороги до улицы Мостовой

Участок дороги по улице Московской, от улицы Пальмиро Тольятти до улицы Посадской

Участок дороги по улице Московской, от улицы Большакова до улицы Фурманова

Участок дороги по улице Московской от улицы Фурманова до улицы Большакова.

Улица Мостовая, от улицы Предельной до улицы Разливной

Улица Куйбышева, от улицы Белинского до улицы Восточной

Улица Декабристов, от улицы Восточной до улицы Белинского

Улица Комсомольская, от Сибирского тракта до дома № 81 по улице Комсомольской

Улице Мамина-Сибиряка, от проспекта Ленина до улицы Куйбышева

Развязка по улице Комсомольской (Мариупольская развязка)

Улица Карла Маркса, от улицы Белинского до улицы Мичурина

Улица Мичурина, от улицы Малышева до улицы Карла Маркса

Автодорога по старому Сибирскому тракту до границы с Белоярским округом

Улица Шефская, от путепровода по улице Блюхера до улицы Фронтовых Бригад

Улица Таганская

Улица Индустрии

Улица Турбинная

Улица Щербакова, от улицы Самолетной до дома № 145б по улице Щербакова

Улица Агрономическая, от переулка Рижского до улицы Ферганской

Проезд Южный

Проспект Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Луначарского

Улица Малышева, от улицы Луначарского до улицы Восточной

Отметим, по сравнению с мартом этот список увеличился.

Екатеринбург, служба информации

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