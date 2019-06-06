Мэрия Екатеринбурга пообещала отремонтировать 30 улиц (СПИСОК)

Сегодня в ходе пресс-тура по улично-дорожной сети с участием вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова журналистам представили полный перечень дорог местного значения, которые должны отремонтировать в этом году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке более 30 объектов.
- Улица Волгоградская, от улицы Московской до улицы Ясной
- Улица Ясная, от улицы Московской до улицы Академика Бардина
- Улица Восточная, от улицы Челюскинцев до улицы Первомайской
- Улица Челюскинцев, от проспекта Космонавтов до улицы Смазчиков
- Улица Стрелочников
- Переулок Невьянский
- Улица Черепанова, от улицы Готвальда до переулка Выездного
- Улица Смазчиков (путепровод)
- Улица Расточная, от улицы Технической до Серовского тракта
- Улица Малышева, от улицы Восточной до улицы Владимира Высоцкого
- Улица Мира, от улицы Малышева до улицы Библиотечной
- Улица Норильская, от дома № 154 по улице Проезжей до дома № 78 по улице Норильской
- Улица Комсомольская, от улицы Первомайской до дома № 80 по улице Комсомольской
- Улица Учителей, от улицы Уральской до улицы Турбинной
- Улица Амундсена, от Объездной дороги до улицы Мостовой
- Участок дороги по улице Московской, от улицы Пальмиро Тольятти до улицы Посадской
- Участок дороги по улице Московской, от улицы Большакова до улицы Фурманова
- Участок дороги по улице Московской от улицы Фурманова до улицы Большакова.
- Улица Мостовая, от улицы Предельной до улицы Разливной
- Улица Куйбышева, от улицы Белинского до улицы Восточной
- Улица Декабристов, от улицы Восточной до улицы Белинского
- Улица Комсомольская, от Сибирского тракта до дома № 81 по улице Комсомольской
- Улице Мамина-Сибиряка, от проспекта Ленина до улицы Куйбышева
- Развязка по улице Комсомольской (Мариупольская развязка)
- Улица Карла Маркса, от улицы Белинского до улицы Мичурина
- Улица Мичурина, от улицы Малышева до улицы Карла Маркса
- Автодорога по старому Сибирскому тракту до границы с Белоярским округом
- Улица Шефская, от путепровода по улице Блюхера до улицы Фронтовых Бригад
- Улица Таганская
- Улица Индустрии
- Улица Турбинная
- Улица Щербакова, от улицы Самолетной до дома № 145б по улице Щербакова
- Улица Агрономическая, от переулка Рижского до улицы Ферганской
- Проезд Южный
- Проспект Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Луначарского
- Улица Малышева, от улицы Луначарского до улицы Восточной
Отметим, по сравнению с мартом этот список увеличился.
Екатеринбург, служба информации
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