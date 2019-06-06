Корректировка бюджета Екатеринбурга все-таки будет рассмотрена на думе – депутаты боятся потерять 5 млрд рублей

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга утвердила корректировку городской казны, несмотря на претензии депутатов по поводу создания медиахолдинга мэрии и музея тыла. Большинство народных избранников согласились, что поправки необходимо принять, чтобы не потерять огромные областные субсидии для города, но предупредили чиновников, что в следующий раз – если с ними не будут советоваться – таких уступок не будет. Окончательное решение по проекту корректировки будет принято 11 июня на пленарном заседании думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с учетом новых поправок доходы бюджета Екатеринбурга вырастут на 5,2 миллиарда рублей, из которых более 4 миллиардов – это безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. Расходы увеличатся на беспрецедентную сумму в 6,5 миллиарда рублей. Таким образом, уточненные параметры казны на 2019 год выглядят так: доходы – 46,117 миллиардов рублей, расходы – 49,692 миллиарда рублей, дефицит – 3,5 миллиарда рублей.

Как сообщила начальник департамента финансов Анна Турунцева, дополнительные средства будут направлены на ремонт улично-дорожной сети, благоустройство, строительство и реконструкцию детсадов, закупку оборудования для школ, ремонт загородных детских лагерей. Кроме того, в корректировке появились средства на проектирование второй линии метро –115 миллионов рублей. Также в документе остались две статьи расходов, которые ранее вызвали вопросы у депутатов. Это создание медиахолдинга МАУ «Город», на который дополнительно выделяется 37 миллионов рублей (остальное финансирование перенаправлено из других муниципальных программ, общая стоимость проекта 67 миллионов), и проектирование музея тружеников тыла в Орджоникидзевском районе, на который планируется потратить 100 миллионов рублей.

«На наш взгляд, вчера в комиссии по местному самоуправлению возникло недопонимание. Мы предлагаем еще раз подробно обсудить место строительство музея тыла с депутатами, и только потом направлять на него деньги», – отметила вице-мэр по экономике Марина Андрусь. Напомним, претензия депутатов касалось того, что музей-мемориал собираются строить в 350 метрах от существующего памятника труженикам тыла и детям войны в парке УрГПУ. Жители выступают против этого.

Дискуссия возникла и по поводу проекта медиахолдинга. По мнению части депутатов, идея распространять в районах печатные газеты обречена на провал и 37 миллионов можно потратить более эффективно. Вице-мэр Екатерина Куземка ответила, что в администрации лежит более 30 тысяч заявок от пенсионеров на подписку муниципальных газет, и сейчас мэрия не в состоянии удовлетворить эти просьбы. Также она подчеркнула, что необходимо создать онлайн-площадку для обратной связи с горожанами, чтобы чиновники могли оперативно реагировать на жалобы екатеринбуржцев. Депутат Роман Ступников поинтересовался, будет ли медиахолдинг самоокупаемым.

«Форма муниципального автономного учреждения позволит привлекать рекламодателей. Сначала надо посмотреть, как будет заходить проект. После трех месяцев уже будет ясно, сколько рекламных модулей в газеты можно поставить. Мы предлагаем, чтобы районные газеты выходили еженедельно, тиражом 15 тысяч, с телепрограммой. Общегородская газета будет выходить раз в месяц тиражом 200-300 тысяч, в ней будут освещаться главные события города, разъяснения муниципальных актов, полезная информация для горожан», – пояснила Екатерина Куземка.

В итоге депутаты согласились одобрить корректировку бюджета, а проект медиахолдинга детально рассмотреть на отдельном заседании комиссии по МСУ. Но при этом спикер думы Игорь Володин поставил мэрии ультиматум: «Наши претензии связаны с тем, что формирование бюджета проходит без согласований с депутатами. К примеру, когда проходило совещание по финансированию 300-летия Екатеринбурга, городских депутатов туда не допустили. Если в конце года сложится такая же ситуация, я лично не буду голосовать за проект бюджета на следующий год».

С ним согласились и другие коллеги. Зампредседателя думы Виктор Тестов отметил, что мэрия не реагирует на вопросы депутатов о проблемах жителей в их избирательных округах. Такие обращения, как ремонт дороги или установка спортплощадки во дворе «зависают» в администрации на несколько месяцев. Екатерина Куземка предложила депутатам проводить совместные совещания, а также напомнила им о существовании «депутатского миллиона», который можно тратить на нужды избирателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.19

Штабу Навального разрешили провести митинг на болоте. / «Коляда-театр», бары и тату-салоны Екатеринбурга сразятся на футбольном турнире «Стакан и мяч». / «220 вольт. Высокое напряжение»: юбилей Пушкина отметят многочасовым перформансом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»