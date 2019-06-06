«Большое число детей – теперь один из факторов бедности в РФ», – ученые поставили под сомнение нацпроект «Демография»

Российские ученые ставят под сомнение способность майских указов президента 2018 года и нацпроекта «Демография» выправить ситуацию с рождаемостью в РФ. Такое мнение высказали в Екатеринбурге в ходе 36-й ежегодной сессии экономико-географической секции Международной академии регионального развития и сотрудничества.

«На сайте правительства РФ красиво и красочно рассказывается о целях нацпроекта, сейчас заключаются договоры с субъектами, определяются механизмы финансирования, выбирают пилотные регионы по программам. Но пока непонятно, будет упор сделан на увеличение рождаемости или на снижение смертности? Мы хотим посмотреть, как все естественные и закономерные вещи учитываются в этих красивых картинках. Как внушить это людям, которые принимают программы? Очень сложно. Посмотрим, что на уровне регионов будут делать», – рассказала старший научный сотрудник Института географии РАН Татьяна Бородина.

По ее словам, ситуация не может стабилизироваться с начала 90-х. «Рождаемость начала сокращаться с 1992 года, с 1993 года началось падение. В 2013-2015 годах – то есть всего лишь три года – был небольшой естественный прирост. Это результаты демографической политики государства. И только за счет регионов со сбалансированной структурой возрастов населения (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) и национальных республик. Вышли на короткое время из ямы благодаря им. Но плохие тренды переломить почти невозможно, они устойчивые. Поэтому падение рождаемости возобновилось в 2016-м году. Сейчас оно продолжается», – сообщила она.

По ее словам, все предпринимаемые с 90-х годов меры по стимулированию рождаемости едва ли были эффективны. «Все было переложено на регионы полностью. Потом стали вводить адресную поддержку, критерии бедности. При этом постепенно снижался уровень расходов государства на поддержку семьи, к концу 90-х сформировалась задолженность около 30 млрд рублей, в некоторых регионах по три года не выплачивались пособия. Потом задолженность начала снижаться, но и критерии выдачи пособий ужесточились», – рассказала Бородина.

Первая попытка создания Концепции демографического развития до конца 2015 года была сделана в 2001 году. Но особенных результатов она также не принесла. «Большинство регионов было не в состоянии выплачивать пособия. Ситуация достигла катастрофического уровня. В послании президента Федеральному собранию проблема демографии была номер один. В 2007 году была создана Концепция демографического развития до 2025 года. Регионы тоже вводили свои программы. Родовые сертификаты, увеличение размеров пособий ухода за ребенком, материнский капитал и частичная компенсация оплаты детсадов. Но, несмотря на кажущуюся масштабность этих мер, этого недостаточно для молодых семей для принятия решения завести детей. Большое число детей – теперь один из факторов бедности в нашей стране», – сказала Бородина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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