Экономист РАН: «Импортозамещение? От Германии отстаем в 20 раз, от Китая – в 57»

Профессор института экономики УрО РАН Алла Суховей сегодня на научной конференции в Екатеринбурге рассказала, что Россия не может похвастаться инновациями в высокотехнологичных производствах из-за позиции государства, которое ориентировано не на сектор машиностроения, а на сырьевые отрасли.

«Россия потеряла большую часть своего потенциала, с высокотехнологичных позиций мы опустились на незаметное место в мире. Отстаем от Германии в 20 раз. От китайцев – в 57. Это происходит из-за ресурсоориентированной политики государства и отсутствия выравнивания в сторону машиностроения. Пока не будет его, не будет никакого импортозамещения. Это дискриминация высокотехнологичных производств обрабатывающими. Мы в периоде упадка находимся – основные затраты на инновации идут на нетехнологичные отрасли. Это означает, что современные инноваторы ориентируются на покупателя, который просит инновации среднего и низкого уровня. Улучшить и подправить, но не более того», – сказала она в ходе выступления на 36-й ежегодной сессии экономико-географической секции Международной академии регионального развития и сотрудничества.

По ее словам, в России инновации обычно рассматриваются отдельно от промышленности, общества и образования. «Все выделяемые средства уходят в никуда. Что мешает восстановлению промышленности? Недооценка роли инноваций и с точки зрения методологии, и с точки зрения политики. Неадекватность инновационной политики, которая сейчас применяется. Она носит характер симулякра. Деградация системы государственного управления научными исследованиями. Мы на себе это чувствуем. Еще – несформированность среднего класса, как следствие, проблемы развития среднего бизнеса. Нас сто лет социализма отучили от самостоятельности, а надо уметь рисковать», – подчеркнула она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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