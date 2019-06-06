В Екатеринбурге разгорается скандал из-за жалоб на американские образовательные проекты в вузах

На Среднем Урале набирает обороты скандал вокруг странного письма областного министерства образования, в котором уральским преподавателям и студентам запрещается участвовать в проектах Генерального консульства США в Екатеринбурге. Пока известно, что документ получал только Уральский университет путей сообщения, где не проводятся мероприятия с американскими лекторами. В пресс-службе свердловского правительства заявили, что подлинность письма проверяется.

В документе за подписью министра Юрия Биктуганова сообщается, что Генконсульство США в Екатеринбурге реализует в образовательных организациях проекты, «создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в Российской Федерации». В частности, упоминаются такие мероприятия как «День юного дипломата», «Курс разговорного английского», «Курс писательского мастерства Great Writing Project». Эти проекты «по информационному материалу и оценочным суждениям имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны», говорится в письме.

РИА «Новый День» опросил представителей несколько вузов, но только в Уральском университете путей сообщения подтвердили получение такого документа. «Проректор по международной деятельности видел это письмо. Но у нас обучаются в основном студенты из СНГ. Никаких соглашений с Генконсульством США у нашего вуза нет», – прокомментировали в пресс-службе УрГУПС.

В Уральском педуниверситете заявили, что никакого письма не получали, тем более что и практики приглашения американских лекторов у них нет. В УрФУ попросили направить письменный запрос.

В департаменте информационной политики Свердловской области также не смогли прояснить ситуацию. «Мы пока проверяем подлинность документа. При этом на упоминаемые в СМИ проекты в министерство образования действительно поступали жалобы от обучающихся и их родителей», – сообщает ДИП. Информации о том, подписывал ли министр документ такого содержания, в департаменте не предоставили.

Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер уже отреагировал на скандал. «Генеральное консульство США в Екатеринбурге проводит ряд обучающих программ, предлагающих возможность российским студентам и учащимся узнать о Соединенных Штатах, совершенствовать свой английский язык и укрепить связи между американским и русским народом. Эти программы чрезвычайно популярны в Екатеринбурге и Свердловской области. В то время, когда лидеры Соединенных Штатов и Российской Федерации ищут пути улучшения отношений между нашими странами и области взаимовыгодного сотрудничества, это решение крайне неблагоприятно. Соединенные Штаты и Россия имеют долгую историю отношений, основанных на учете взаимных интересов наших граждан и уважении культур наших стран. Мы убеждены, что программы, которые помогают американцам и русским лучше понимать друг друга, должны быть сохранены», – говорится в официальном заявлении дипломата.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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