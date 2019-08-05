Генконсул США Пол Картер покидает Екатеринбург

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер оставит свою должность в середине августа. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы Екатеринбург». Имя преемника пока неизвестно.

Пол Картер отработал в уральской столице два года и покидает пост генконсула в связи с истечением срока полномочий. За этот период ему пришлось разбираться с последствиями резкого сокращения штата генконсульства и проблемой выдачи виз. Также дипломат упомянул скандал с «абсурдным письмом» свердловского министерства образования, в котором уральским преподавателям и студентам запрещалось участвовать в проектах Генконсульства США в Екатеринбурге (министерство так и не дало официальных разъяснений о происхождении письма).

Также в интервью Пол Картер рассказал, что его новым местом работы станет Институт мира в Вашингтоне, где он назначен старшим советником. Дипломат будет заниматься разработкой некой российской программы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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