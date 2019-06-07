Сторонников Навального отправили митинговать против Куйвашева на болото из-за масштабного праздника русского пирога (ФОТО)

Сторонники Навального в Екатеринбурге пришли в суд оспаривать решение министерства общественной безопасности о запрете митинга за отставку Куйвашева в центре города – чиновники отправили оппозиционеров протестовать фактически на болото, в парк 50-летия ВЛКСМ. Как оказалось, в этот самый день, 16 июня, по всему центру будут проходить массовые гуляния – сразу на нескольких площадках. Однако суд признал решение об отказе обоснованным.

Как проходил этот процесс и чем свою позицию аргументировали обе стороны – читайте в материале РИА «Новый День».

Поддержать истцов пришли чуть менее десятка человек. Ответчик – начальник профильного отдела МОБа Олег Малишевский – был в одиночестве. Оппозиционерам запретили митинговать в центре из-за того, что некто успел подать заявку на это место и время раньше. Сегодня в суде выяснилось, какое мероприятие это будет – праздник русского пирога в честь Дня святой Троицы. Организаторы «забронировали» практически весь центр, включая площадь Труда, Литквартал, Октябрьскую площадь, место у Ельцин-центра – с утра и до самого вечера, до 22 часов. И везде будут гуляния – массовые, с музыкой, сценами и т.д. Это фестиваль, в рамках которого будут проходить и митинги. Эту заявку (ее подал представитель Всероссийского межнационального союза молодежи) согласовали, значит, сторонникам Навального в тех же местах собираться нельзя.

Истцы в своем заявлении указывали, что их акция протеста в парке 50-летия ВЛКСМ состояться не может – заявлено 3 тысячи участников, такое количество людей просто не поместится в маленьком и не очень благоустроенном парке, есть угроза повреждения зеленых насаждений. Последний пункт означает административную ответственность для организаторов. «Мы были в парке и не увидели площадки, которая позволяет разместить 3 тысячи человек, не увидели места, где можно смонтировать сцену и не увидели, как туда может подъехать машина», – заявил адвокат заявителя и руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых. Он также зачитал документ, несколько лет назад подписанный в министерстве, из которого следует, что этом парке могут собираться до полутора тысяч человек.

Кузьминых также напомнил, что у органа исполнительной власти есть возможность предложить организаторам не только другое место, если оно уже занято, но и другое время – а этого сделано не было. Он предложил Малишевскому сейчас в суде поискать дату, когда площадь Труда свободна – истцу не принципиален день проведения акции, но принципиально место.

Малишевский в ответ зачитал с бумажки информацию о правилах подачи заявок, что нельзя два разных мероприятия проводить вместе, и потому предложен парк. Он тоже рассказал о повреждении зеленых насаждений – это было довольно внезапное заявление о том, что зеленые насаждения можно повредить и на площади Труда. По его данным, 3 тысячи человек в парке поместятся – одному человеку требуется полтора квадратных метра, а общая площадь парка 138 тысяч квадратных метров. Кузьминых в ответ заявил, что при таких расчетах там можно и 90 тысяч человек поместить. «Вы реально считаете, что там может 90 тысяч человек поместиться?» – уточнил он.

Малишевский ответил, что 90 тысяч вряд ли, а три – без проблем. Затем стороны поспорили о том, как правильно определить дату подачи уведомления, после чего Кузьминых еще раз спросил Малишевского, готов ли тот предложить другой срок проведения их акции. На это последний заявил, что в законе сказано «предложить изменить место и время». «Про дату ничего не сказано. Это связано с тем, что есть сроки для уведомления», – пояснил чиновник.

Кузьминых рассказал суду, что побывал в парке и снял на видео, которое показывает, что там митинговать невозможно. Судья попросила показать ей ролик, размещенный на YouTube.

Затем задала вопрос Малишевскому: «Почему именно данное место, у нас еще имеются места для проведения мероприятий?». «Да, КРК «Уралец» и парк Победы. В парке Победы будет мероприятие, организованное администрацией города Екатеринбурга, а у КРК «Уралец» – мероприятие, о котором говорили». Таким образом, все площадки, кроме парка 50-летия ВЛКСМ, оказались заняты.

Кузьминых также потребовал показать ему журнал регистрации посетителей МОБ – у него возникло опасение, что никакие заявители «русских пирогов» через КПП министерства не проходили. Сомнения подтверждаются в том числе и тем, что мероприятие с русскими пирогами очень масштабное, однако ни в одном СМИ информации о нем не было. Суд в этом отказал – журнал регистрации ведет третье лицо (ЧОП, охраняющий министерство) и «у суда не возникает сомнений в отношении представленного уведомления».

Судья поинтересовалась, почему истцы не подадут заявку на другую дату – тем более что они сами уверяют: дата им не принципиальна. Она спросила у представителя МОБ, могут ли заявители прислать письмо с вопросом, в какой день свободна площадь Труда – чтобы подстроиться под эту дату. Но это невозможно – такое письмо будет зафиксировано как обращение от граждан и будет рассматриваться в течение 30 дней. Юрий Кузьминых напомнил, что ни разу МОБ не согласовал акцию на площади Труда, но оппозиционеры соглашались на другие площадки: и на площадь Обороны, и на КРК «Уралец».

В суде Кузьминых повторил: оппозиционеры готовы митинговать на площади Труда, даже если акцию не согласуют. «Мы бы согласились на КРК «Уралец». Но раз нам предложили парк – нам в такой ситуации принципиальна площадь Труда».

Выслушав доводы сторон, судья удалилась на совещание, и спустя два часа было озвучено решение: оставить иск без удовлетворения. Апелляцию можно подать в течение 30 дней, срок отсчитывается с сегодня.

Судья также отметила по существу озвученных истцом аргументов, что парк – это специально отведённое место для акций. Совместное проведение мероприятий невозможно, кроме того, МОБ не получал согласия заявителя пироговой акции. Доводы о возможном уничтожении парка носят предположительный характер.

Истец подтвердил «Новому Дню», что апелляция будет подана обязательно. И пока в штабе Навального не планируют менять дату – акция состоится на площади Труда 16 июня. Очевидно, она будет несогласованной.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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