Сторонники Навального отказались от несанкционированного митинга в центре Екатеринбурга

Штаб Навального в Екатеринбурге отменил митинг против губернатора Евгения Куйвашева из-за опасений в малочисленности мероприятия и возможных провокаций со стороны силовиков. В министерство общественной безопасности отправлено уведомление об отказе от акции.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» координатор штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых, причин для отказа несколько. Во-первых, ожидается прохладная и дождливая погода. «По моему опыту проведения публичных акций, это один из главных факторов численности людей», – отметил Кузьминых.

Вторая причина – не исключено, что эту несанкционированную акцию будут пытаться связать с протестами в сквере. «В соцсетях гуляет информация, что силовики готовят провокацию. Будут пытаться найти крайних по скверу. Наверняка некоторые участники будут пересекаться: то есть часть людей, которые защищали сквер, вполне могут считать Куйвашева одним из виновников такой ситуации и потому выйдут на митинг за его отставку. Силовики покажут записи – якобы лица совпадают, и вот вам пожалуйста: контролируемый управляемый протест. Не хочется дискредитировать горожан, которые защищали сквер. Многие защитники сквера вообще не знают, кто такой Навальный и что есть штаб, их обижает, что защиту сквера уже пытались называть организованной кем-то акцией», – продолжил Кузьминых.

Штаб Навального в Екатеринбурге полностью от проведения митинга против Куйвашева не отказывается, он будет проведен – но дата пока неизвестна.

Напомним, ранее оппозиционерам не согласовали площадку для митинга в центре Екатеринбурга из-за заявки на другое массовое мероприятие – праздник русского пирога в честь Дня святой Троицы. Организаторы – Всероссийский межнациональный союз молодежи – «забронировали» практически весь центр, включая Исторический сквер, площадь Труда, Литквартал, Октябрьскую площадь, место у Ельцин-центра – с утра и до самого вечера, до 22 часов. «Мне сегодня волонтер сбросил скрин сообщения, что в госучреждениях чиновникам раздают письма-уведомления об этом мероприятии, на котором им надо быть. Это очень масштабное мероприятие, о котором никто не знал до нашего суда (с МОБом, – прим. ред.). Будем считать, мы сделали им рекламу. Теперь им придется проводить мероприятие», – отметил Кузьминых.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.06.19

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