Экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге будут судить за акцию протеста, которая не состоялась

Полицейские составили протокол в отношении экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых, завтра в Ленинском районном суде состоится заседание. Ему вменяют нарушение правил проведения акции протеста, которая должна была пройти летом прошлого года, но которую штаб в итоге отменил. Вместо оппозиционного митинга в городе прошел праздник Русского пирога.

«Я был у инспектора из отдела по административной практике, у них с июня лежит материал, поступивший от прокурора Екатеринбурга, и несколько рапортов о продлении, потому что они якобы не могли меня найти, хотя я живу по прописке и не скрываюсь. Материал держали как «консерву» и на излете года, когда выходили сроки давности, меня решили привлечь. Причина вот в чем – штаб и я как его координатор сняли ролик, в котором прозвучало: хотим провести митинг, но нас отправили в «собачий парк», парк 50-летия ВЛКСМ, мы говорили, что будем подавать в суд и обязательно проведем митинг в центре города. Два суда проиграли, в связи с этим и плохой погодой мы решили отказаться от митинга, подали уведомление в МОБ и записали ролик об этом», – рассказал «Новому Дню» Юрий Кузьминых.

Он предположил, с чем может быть связана такая «отсрочка»: дело в том, что в 2019 году он отбывал административный арест за нарушение правил проведения митинга 2018 года, если бы его наказали сразу после несостоявшейся акции, то, возможно, пришлось бы выбирать более мягкую часть нарушения Административного кодекса, но теперь с момента ареста прошло более года, нарушение считается рецидивом, судить Кузьминых будут по ст.20.2 ч.8 КоАП РФ, санкции – от штрафа в 150 тысяч рублей до административного ареста на 30 суток. «Мне вменяют, что я этим роликом нарушил правила проведения мероприятий, но никакого публичного мероприятия не было, никто никуда не выходил, никого не задерживали. Боюсь, суд наши аргументы не услышит и мне назначат арест», – предполагает экс-координатор штаба.

В июне прошлого года, после известных событий в сквере у театра драмы, штаб Навального в Екатеринбурге планировал провести митинг за отставку губернатора. Активисты записали видеоролик с призывами присоединяться .Министерство общественной безопасности отправило оппозиционеров протестовать в парк 50-летия ВЛКСМ, сославшись на то, что все места в центре города заняты из-за масштабного празднования Дня русского пирога, суды с МОБом штаб проиграл. А ближе к дате мероприятия активисты отменили акцию из-за опасений в ее малочисленности (ожидались дожди) и возможных провокаций со стороны силовиков. Уведомление об отказе направили в МОБ.

Отметим, День русского пирога, организаторы которого заняли все площадки в центре города, тогда все же состоялся. Погода была холодная и сырая, зрителей на нем практически не было, зато было много полицейских и ОМОНа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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