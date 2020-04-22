Ленинский районный суд признал невиновным экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых. Его судили по 20.2 КоАП РФ за организацию летом прошлого года митинга, который не состоялся.

«Юрию грозил штраф до 300 тысяч или административный арест, и он исходя из судебной практики собрал с собой мешок с вещами. Не пригодился. Судья посчитал, что Юрий невиновен. Свои мотивы он не изложил, об этом мы узнаем, когда нам выдадут постановление. Но я думаю, исходя из обстоятельства дела судья принял такое решение, потому что был недоказан состав, недоказана вина и вообще, что именно он разместил ролик в сети, в материалах дела доказательств нет, полиция методом исключения решила: раз ты был координатором и снялся в ролике, значит, ты его и опубликовал», – прокомментировал «Новому Дню» адвокат оппозиционера Алексей Башмаков.

Напомним, Кузьминых сегодня судили за попытку организовать митинг в июне прошлого года. Оппозиционеры планировали акцию за отставку губернатора, им не давали площадку в центре, потому что якобы по всему центру города будет проходить праздник Русского пирога. Тогда активисты записали видеоролик, в котором озвучили, что все равно выйдут в центр. После просмотра прогноза погоды и подсчета числа возможных участников штаб Навального митинг отменил: оппозиционера направили уведомление об отмене в МОБ и записали новый ролик, где рассказали, что митинга не будет. А те, кто подавали заявку на «бронь» площадок ради праздника пирога, вынуждены были свое мероприятие проводить: на холоде, почти без посетителей, но с ОМОНом и полицией.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

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