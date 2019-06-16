Без зрителей, но с кроликами и ОМОНом – как прошли внезапно объявленные в центре Екатеринбурга праздники (ФОТО)

Масштабные празднования русского пирога, под которые сегодня были забронированы все центральные площадки города, прошел при минимальном участии зрителей. Зато под усиленным надзором полиции. А к КРК «Уралец», где отмечался день медработника, даже прибыл ОМОН.

Напомним, Всероссийский межнациональный союз молодежи «забронировал» под празднование дня русского пирога на 16 июня практически весь центр, включая Исторический сквер, площадь Труда, Литквартал, Октябрьскую площадь, место у Ельцин-центра – с утра и до самого вечера, до 22 часов. Об этом стало известно неделей ранее, когда штаб Навального в Екатеринбурге пытался оспорить отказ предоставить площадку под митинг за отставку губернатора. Заняты оказались и другие, популярные для массовых собраний площадки. Оппозиционеры, сначала обещавшие все-таки прийти на площадь Труда и провести несанкционированный митинг, в итоге от планов отказались.

Как проходило празднования Дня русского пирога – смотрите в нашем фоторепортаже.

В Историческом сквере проходил День русского пирога, но декорации остались еще с 12 июня, а посетителей пришли единицы.

Сквер у драмтеатра отдали казакам, которые демонстрировали форму, традиционные песни, а также кроликов и кур в клетках. Сюда тоже пришли немногие.

Рекорд по количеству машин ОМОН поставил сквер на улице Большакова, где, как заявлено, отмечался День медицинского работника. Здесь люди могли пройти несколько видов мобильной диагностики, и их было чуть больше – может, человек тридцать.

Екатеринбург, служба информации

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