В Екатеринбурге прошла акция за отставку Куйвашева и Высокинского (ФОТО)

Сегодня днем в центре Екатеринбурга прошла акция за отставку губернатора Свердловской области и мэра уральской столицы. На своей странице координатор штаба Навального Юрий Кузьминых опубликовал фото, на котором изображен молодой человек с плакатом и надписью на нем «Посигналь за отставку Куйвашева и Высокинского».

Напомним, что ранее сторонники Навального подали заявку на проведение митинга за отставку Евгения Куйвашева на площади Труда 16 июня. Но в министерстве общественной безопасности им сообщили, что место уже занято другим мероприятием. Потому им было предложен парк 50-летия ВЛКСМ. В минувшую пятницу состоялся суд, на котором Кузьминых доказывал, что место для их акции не подходящее. Иск был оставлен без удовлетворения. В суде выяснилось, какое именно мероприятие пройдет на площади Труда и других площадках города в этот день – праздник в честь русского пирога.

После суда Юрий Кузьминых сообщил, что будет подана апелляция, и пока в штабе Навального не планируют менять дату – акция состоится на площади Труда 16 июня. Очевидно, она будет несогласованной.

Екатеринбург, служба информации

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