Сторонников Навального вызвали в прокуратуру из-за подготовки митинга против Куйвашева

Оппозиционеров, которые планируют провести митинг за отставку Куйвашева, сегодня вызвали в прокуратуру. Как рассказал координатор штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых, у тех, кто подавал уведомления, переписали паспортные данные и попросили поставить подписи под уведомлением о том, что законы нарушать нельзя.

Он также рассказал, что штаб продолжит судиться с министерством общественной безопасности из-за отказа предоставить площадки в центре города – 6 июня подавалась заявка на проведение акции протеста у КРК «Уралец», 7 июня – на Октябрьской площади. МОБ отказал.

Напомним, в пятницу, 7 июня, штаб через суд пытался добиться возможности провести митинг на площади Труда, это было первое место, которое требовали сторонники Навального. Однако чиновники уведомление отклонили и отправили протестовать фактически на болото, в парк 50-летия ВЛКСМ. Как оказалось, в этот самый день, 16 июня, по всему центру с 10 утра до 22 часов будут проходить массовые гуляния в честь русского пирога – с фестивалем и митингами.

Юрий Кузьминых сегодня в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» уточнил, что штаб не планирует отказываться от акции протеста в центре города.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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