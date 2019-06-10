В прошлом году свердловские власти не смогли освоить 5,7 млрд рублей

В 2018 году в Свердловской области не были выполнены задачи, прописанные в законе о бюджете, на общую сумму 5,7 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании комитета заксо по бюджету его председатель Владимир Терешков, который, в свою очередь, нашел эту цифру в заключении областной счетной палаты на отчет минфина о выполнении бюджета 2018 года.

«Меня это задело! – заявил депутат. – Меня это задело, потому что все это – мероприятия по направлениям, за увеличение финансирования которых мы с коллегами боремся каждый год. Чем объясняется то, что программы не выполнены? По линии минстроя – 479 млн рублей, минкульт – 246 млн, минприроды – 123 млн, ЖКХ – 208 млн рублей… Мне непонятно, почему у нас некоторые направления меньше чем на 90% исполнены».

Отметим, что во время заседаний согласительной комиссии по бюджету осенью 2017 года депутаты действительно требовали увеличить статьи расходов на строительство соцобъектов, ремонты учреждений культуры, модернизацию системы ЖКХ и так далее.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

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